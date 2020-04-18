Рабьо не возвращается в «Ювентус» в знак протеста против снижения зарплат (La Stampa)

Стало известно, почему полузащитник «Ювентуса» отказывается возвращаться в Италию.

Как сообщает L’Equipe со ссылкой на La Stampa, Рабьо протестует против снижения зарплат в клубе, на которое игроки пошли из-за тяжелой экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что игроки «Ювентуса» уже возобновили тренировки, Рабьо находится во Франции и сообщил клубу, что останется на родине на максимально долгое время.

Уточняется, что Рабьо не ответил на первый звонок с уведомлением о необходимости вернуться в Турин, а затем отказался прилетать.

В «Ювентусе» раздражены непрофессионализмом Рабьо. В клубе полагают, что он следует совету своей матери и агента Вероники Рабьо, которая хочет, чтобы ее сын играл в АПЛ.

Рабьо и Гонсало Игуаин – единственные игроки «Ювентуса», еще не прибывшие в Италию. Однако аргентинец получил разрешение клуба на это.

Годовая зарплата Рабьо в «Ювентусе» – около 8 млн евро.