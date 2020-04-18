Уткин о фонде Гафарова: «Не сочувствую потерявшим деньги. Их можно сравнить с пенсами, голосующими за Путина»

Журналист Василий Уткин высказался о футболистах, рекламировавших инвестиционный фонд «Гафаров и партнеры», а также о людях, вложивших деньги.

Прокуратура Набережных Челнов проверяет информацию об фонде «Гафаров и партнеры», который рекламировали бывшие футболисты Андрей Аршавин, , , Александр Кержаков, и , а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

«Участие футболистов в рекламе финансовой пирамиды – тема, высосанная из пальца. Оставляю за скобками рассуждения про криминальную составляющую, совершенно очевидно, что СК здесь есть чем заняться, причем эта госуслуга явно припоздала, что удивительного.

Но. Я ни единой секунды не сочувствую людям, потерявшим деньги. Люди, вы просто идиоты, сравнить вас можно только с пенсами, десятки лет голосующими за Путина.

Если вы видите, что инвестиционный фонд рекламируют футболисты, причем больше особо никто, и на этом основании готовы нести туда деньги, то это случай естественного отбора. А деньги вам лишние. Ляжку жгут, пальцы натирают, карточку плавят.

Профессиональный спортсмен как социальное явление – это пример того, как нельзя обращаться с деньгами. Есть статистика, например, сколько баскетболистов НБА разоряется в ноль лет в пять-семь после окончания карьеры. Есть масса историй, описанных в прессе.

Спорт – социальный лифт. Люди цену заработанному не знают, экономить, приумножать, разбираться в более сложных процессах, чем получение премиальных, спортсмены как класс не умеют. Как социальная прослойка (конкретные человеки, конечно, бывают разные, но и на Нюрнбергском процессе были оправданные!) – это прожигатели жизни.

И если вы видите группу спортсменов в рекламе инвесткомпании и не понимаете, что тем самым на ней крупными буквами написано: Это Панама, беги отсюда, не будь посмешищем – значит, вы вообще ничего не соображаете.

Так что о моральной ответственности игроков я точно бы не говорил. Этот аспект смехотворен. Ну, осудите меня. Я сам не раз в жизни дурака праздновал, и это только мои проблемы.

Лошадь, купленную у цыгана-конокрада, на котлеты порубите, это она и только она во всем виновата. После этого найдите на ютьюбе Кашпировского и поставьте перед экраном воду заряжать. Это дико помогает.

А следственным органам, это да, давно пора – пора-пора-порасследовать», – написал Уткин.

Прокуратура Челнов проверяет информацию об инвестфонде «Гафаров и партнеры». Его рекламировали Аршавин, Тихонов и Кержаков