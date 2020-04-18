«Барса» готова платить Лаутаро 10 млн евро в год. «Интер» не сможет повторить это предложение

продолжает переговоры о трансфере нападающего «Интера» .

Как сообщает FC Inter News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, каталонский клуб готов дать Мартинесу контракт с зарплатой 10 млн евро в год, а не сможет повторить это предложение, хоть и хочет сохранить игрока.

Однако «Барселоне» еще предстоит согласовать условия сделки с «Интером». Итальянский клуб не намеревался отступать от своих требований и хотел, чтобы «Барса» выплатила 111 млн евро отступных. Однако сейчас в «Интере» поняли, что каталонцы не смогут выплатить такую сумму.

Теперь итальянцы могут рассмотреть вариант с продажей Лаутаро за 90 млн евро с включением в сделку одного или двух игроков. Варианты – и . Отмечается, что «Интер» не хочет включать в трансфер Лаутаро полузащитника «Барсы» .

В «Барселоне» хотят завершить сделку в течение одной-двух недель.