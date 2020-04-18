Боян о Лаутаро в «Барсе»: «Я бы выбрал Фирмино. История Гризманна не должна повториться»

Воспитанник «Барселоны», а ныне хавбек Боян Кркич высказался о возможном переходе форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в команду Кике Сетьена.

«Лаутаро Мартинес – отличный бомбардир, молодой игрок, который серьезно вырос в Италии. Это неопровержимые факты, с которыми все согласны. «Интеру» повезло с ним, результаты не заставили себя долго ждать. В этом сезоне он добился большого прогресса и перед остановкой из-за коронавируса забил 12 мячей в Серии А и 5 – в Лиге чемпионов. Это очень хорошие цифры.

Но в «Барселоне» недостаточно иметь прекрасную статистику и быть хорошим футболистом. Нужно соответствовать игре «Барсы». «Интер» играет в контратакующий футбол, их игра больше нацелена на оборону, чем в «Барсе».

«Интер» обычно не ведет игру, и это заставляет меня думать, что Лаутаро в «Барсе» придется играть не свою роль. Жаль, если так выйдет. Если бы спросили меня, я бы выбрал Фирмино, который очень активен и отличается высокой мобильностью. Не хочу, чтобы это трактовали как призыв отказаться от подписания аргентинца, но понимаю, что нужно очень хорошо проанализировать его игру. Будет непростительно, если повторится история Гризманна, когда мы подписываем нападающего, отправляем его на фланг, а потом жалуемся, что это не работает.

Такое не должно повториться, потому что, пусть это и кажется очевидным, «девятка» – это «девятка». Это естественная позиция Лаутаро. Переместить его оттуда – значит растратить его талант. Если «Барсе» нужна «девятка», то пусть подписывают, но для того, чтобы использовать игрока правильно», – заявил Кркич.

Лаутаро хочет перейти в «Барселону». «Интер» в курсе желания игрока