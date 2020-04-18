Орлов о досрочном завершении РПЛ: «Назвать «Зенит» чемпионом нельзя. Титул надо выиграть»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судьбе чемпионства в случае досрочного завершения сезона.

— Нужно ли признать чемпионом досрочно? Девять очков и теоретически, и практически можно растерять за восемь туров. Это раз. А во-вторых, нужно, конечно, постараться доиграть чемпионат. Если досрочно завершить сезон, сколько сразу начнется споров и скандалов...

Обязательно найдутся недовольные, которых тоже можно понять. Это точно. Возникнет очень нездоровая атмосфера в нашем футбольном сообществе. Повторяю, надо доигрывать! Футбол нужен людям. Чтобы расцветить их жизнь.

— А если все-таки станет понятно, что пандемию в ближайшие месяцы мы не победим? Как тогда быть? Признать «Зенит» чемпионом?

— Нет, назвать чемпионом все-таки нельзя. Титул надо выиграть. Сейчас появляются разные предложения. Гурам Аджоев считает, что нужно зафиксировать таблицу по итогам первого круга. Но все это, как говорится, математика. Если не доиграем сезон, кто-то в любом случае скажет, что это несправедливо.

— считает, что «Зенит» все равно никто не догонит.

— Ну он же болельщик (смеется). Его можно понять. Я, например, как объективный спортивный журналист тоже считаю, что «Зенит» уже не отдаст первого места. Но все равно это же надо еще доказать на поле!

Вы посмотрите на . Там отрыв от второго места 25 очков. Пропасть. А , да и вся команда, руководство клуба, надеются доиграть чемпионат. Почему? Вот такая у них логика. Все должно быть узаконено. Юридически выверено, – сказал Орлов.