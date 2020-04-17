Роналду, Игуаин и еще 8 легионеров вернутся в расположение «Юве» в ближайшее время

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«Ювентус» вызвал в Турин легионеров, отправившихся в другие страны в период коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

Прибылть в расположение клуба должны Криштиану РоналдуГонсало ИгуаинДуглас Коста, Алекс Сандро, Данило, Войчех Шченсны, Адриен Рабьо, Сами Хедира, Маттейс де Лигт и Блез Матюиди.

Клуб вызвал футболистов из-за скорого возобновления тренировок в Италии. После прибытия игроки должны будут пройти двухнедельный карантин.

По информации Record, Роналду вылетит в Турин завтра.

Напомним, что с 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.

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