Роналду, Игуаин и еще 8 легионеров вернутся в расположение «Юве» в ближайшее время

«Ювентус» вызвал в Турин легионеров, отправившихся в другие страны в период коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

Прибылть в расположение клуба должны , , , Алекс Сандро, Данило, , Адриен Рабьо, , Маттейс де Лигт и Блез Матюиди.

Клуб вызвал футболистов из-за скорого возобновления тренировок в Италии. После прибытия игроки должны будут пройти двухнедельный карантин.

По информации Record, Роналду вылетит в Турин завтра.

Напомним, что с 4 мая в Италии разрешено возобновить индивидуальные тренировки, с 18-го – командные.