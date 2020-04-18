«Матч ТВ» показывает игру «Локомотив» – «Зенит» сезона-2017/18

«Матч ТВ» сегодня показывает решающую игру «Локомотива» с «Зенитом» в чемпионском для москвичей сезоне-2017/18.
На Sports.ru вы сможете посмотреть матч команд Юрия Семина и Роберто Манчини.
Чемпионат России
29-й тур
- Дата проведения
- 5 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
- Гол:
- 1:0 – 87 Эдер.
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Денисов, Тарасов, Миранчук (Баринов, 90), Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Фарфан.
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Зенит –
Лодыгин, Смольников (Полоз, 81), Паредес, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Жирков (Плетнев, 69), Заболотный, Дриусси.