«Матч ТВ» показывает игру «Локомотив» – «Зенит» сезона-2017/18

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«Матч ТВ» сегодня показывает решающую игру «Локомотива» с «Зенитом» в чемпионском для москвичей сезоне-2017/18.

На Sports.ru вы сможете посмотреть матч команд Юрия Семина и Роберто Манчини.

Чемпионат России

29-й тур

Локомотив – Зенит 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
5 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 87 Эдер.
ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Пейчинович, 46), Рыбус, Денисов, Тарасов, Миранчук (Баринов, 90), Миранчук (Эдер, 79), Фернандеш, Фарфан.
ЗенитЛодыгин, Смольников (Полоз, 81), Паредес, Мевля, Кришито, Кузяев, Краневиттер, Ерохин, Жирков (Плетнев, 69), Заболотный, Дриусси.
Предупреждения:
Дриусси (24), Игнатьев (25), Кузяев (55), Краневиттер (62), Паредес (67), Мевля (76), Гильерме (90).

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