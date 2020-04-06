🎖Сон завершил военные сборы в Корее. Он отличился в стрельбе

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее.
По итогам сборов Сон Хын Мин был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Отмечается, что футболист добился отличных результатов в стрельбе.
Сон все еще должен пройти обязательные общественные работы до 2023 года. Ожидается, что он вернется в Лондон в этом месяце.
Думали, Сон Хын Мин откосил от армии? Нет, вместо карантина он поехал в военный лагерь и отправится в 30-километровый марш-бросок
📸 Фото дня: морской пехотинец Сон Хын Мин с автоматом
В армии Сона подвергли воздействию слезоточивого газа и отправили в марш на 30 км