🎖Сон завершил военные сборы в Корее. Он отличился в стрельбе

Полузащитник Сон Хын Мин завершил трехнедельную военную подготовку в Южной Корее.

По итогам сборов Сон Хын Мин был назван одним из пяти лучших учеников группы среди 157 новобранцев. Отмечается, что футболист добился отличных результатов в стрельбе.

Сон все еще должен пройти обязательные общественные работы до 2023 года. Ожидается, что он вернется в Лондон в этом месяце.

Думали, Сон Хын Мин откосил от армии? Нет, вместо карантина он поехал в военный лагерь и отправится в 30-километровый марш-бросок

📸 Фото дня: морской пехотинец Сон Хын Мин с автоматом

В армии Сона подвергли воздействию слезоточивого газа и отправили в марш на 30 км