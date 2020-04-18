«Больше чем спорт» – самая актуальная рассылка о спорте в период карантина. Подписывайтесь!

Рассылка Sports.ru «Больше чем спорт» посвящена спортивным событиям, которые отражают или предвосхищают события из других сфер жизни – политики, культуры, искусства.

Ведет ее медиадиректор Sports.ru Саша Поливанов, который раньше работал в общественно-политических изданиях («Лента.ру», «Ведомости», «Медуза»).

В рассылке найдется место и тому, как футболисты критикуют власть (и что им за это бывает), и новым допинговым историям про российских чиновников, и про проблемы вагонетки у клубов в период пандемии, про самые трогательные благотворительные акции во время карантина

«Больше чем спорт» приходит по пятницам. Чтобы подписаться на рассылку, достаточно оставить email в поле ниже.