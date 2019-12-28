Уго Санчес: «Бензема не убийца. «Реалу» нужен форвард вроде меня или Роналду»

Бывший форвард «Реала» Уго Санчес порассуждал на тему необходимости приобретения нового нападающего для «сливочных».
– Этому «Реалу» Зидана нужна «девятка»?
– Конечно. «Реалу» нужен убийца в штрафной, каким был я, каким был Криштиану Роналду, который на протяжении многих лет идеально справлялся с этой ролью на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому нужно найти нового.
– Вам не нравится Бензема?
– Как он мне может не нравится? Это форвард высочайшего класса, но он не убийца, не чистый форвард.
Карим прекрасен как второй нападающий. Таким был Бутрагеньо, а я как Криштиану. Так что Эмилио и я прекрасно дополняли друг друга. Карим может отлично играть с убийцей впереди него.
Раньше мне нравился Харри Кейн, но с таким количеством травм он застрял на месте. Левандовски уже немолод. Это непростой поиск, – заявил Санчес.