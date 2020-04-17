«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко в Санкт-Петербурге

«Зенит» направил городской больнице №38 имени Н.А. Семашко в Санкт-Петербурге комплекты клубной экипировки прошлых сезонов в рамках социального проекта «Вместе победим!».

Всего клуб пожертвовал 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медицинского персонала в отделение, перепрофилированное под лечение коронавируса.

«К нам обратились из больницы имени Семашко – из-за экстренной перепрофилизации отделения под лечение коронавирусной инфекции медперсоналу срочно потребовалась сменная одежда для работы в чистой зоне.

В рамках благотворительной помощи мы передали больнице экипировку прошлых сезонов команд структуры «Зенита», чтобы закрыть потребность и создать комфортные условия для тех, кто сегодня проявляет невероятное мужество в борьбе с пандемией.

Нам очень важно быть полезными там, где это действительно нужно», – сказал генеральный директор «Зенита» .

Главный врач больницы №38 Александр Панфиленко выразил благодарность клубу.

«Мы благодарим футбольный клуб «Зенит» за оперативный отклик. В непростых условиях, когда врачи мобилизованы для круглосуточной борьбы с новой коронавирусной инфекцией, для нас особенно ценна реальная помощь и поддержка со стороны футбольного клуба и важна гражданская сознательность по отношению к своему здоровью со стороны всех болельщиков клуба», – сказал главврач.

«Зенит» организует доставку питания в центр помощи бездомным