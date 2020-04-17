Семак о последствиях пандемии: «Мир точно станет чище и изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно»

Главный тренер поделился мнением о том, как изменится мир после пандемии коронавируса.

«Думаю, благодаря пандемии мир станет немножко чище. Это точно. Экология улучшится.

Что касается мира, он изменится, скорее всего. Люди сейчас понимают, каково работать и учиться дистанционно, обращать внимание на те вещи, которые мало замечали раньше.

Мир в любом случае изменится. К лучшему или худшему – сказать сложно. Но, к сожалению, даже переболевшие в острой фазе люди будут ощущать последствия этой болезни», – сказал Семак.