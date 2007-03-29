Тихоновецкий о дисквалификации за марихуану: «Я был не один такой, но на моем примере показали, что так делать нельзя»

Бывший нападающий рассказал о дисквалификации за употребление марихуаны.

– Где и как вы пересеклись с марихуаной.

– Сходил в ночной клуб. Там можно было это достать, имея определенные знакомства. После игры с «Торпедо» сдал анализы. Результат положительный. Отпираться смысла не было. Сначала был вариант договориться [чтобы дело замяли], но РФС устроил показательную порку. Я был не один такой, но на моем примере решили показать, что так делать нельзя. Все правильно.

– Как пережили период дисквалификации?

– В клубе сказали, что не хотят со мной больше ничего иметь. Хочу сказать слова благодарности Сергею Александровичу Павлову, который настоял, чтобы меня оставили. Если бы не он, моя карьера могла бы закончиться. Мне урезали зарплату, я получал копейки. Хорошо, что эти восемь месяцев выпали на отпуск и подготовительный период. Потом еще срок скостили до шести месяцев. Тренироваться мне никто не запрещал, форму не растерял. Я пропустил только три игры последнего и три игры нового чемпионата.

– Что вам сказал губернатор [Сергей Дарькин], который баллотировался с лозунгом «Приморье без наркотиков»?

– Ничего не сказал. Обиделся на меня, но через полгода успокоился. В первой игре после дисквалификации я забил ЦСКА и доказал все голами. Потом мы с ним виделись, здоровались, он со мной нормально общался.

– Есть версия, что с марихуаной вас подставил клуб, чтобы не давать обещанную квартиру.

– Давайте я не буду отвечать на этот вопрос, – сказал Тихоновецкий.