Патрис Эвра: «Однажды мы прошли мимо фанатов. Фергюсон сказал: «Какого черта вы о себе возомнили?! Быстро вышли и расписались»

Экс-защитник « Патрис Эвра рассказал, как бывший главный тренер команды Алекс Фергюсон злился, когда игроки не давали автографы фанатам.

«Однажды мы были на предсезонном турнире и шли в автобус безумно усталыми. Буду честным: там стояла вереница фанатов, а мы вели себя так: «Если никто не дает автограф, то никто не должен этого делать».

Мы прошли прямо в автобус. Каждый из нас. Я посмотрел в окно и увидел сэра , который стоял и оставлял автограф каждому фанату. Я клянусь, он делал это около 45 минут. Он расписался для всех, кто хотел. И я сказал: «Парни, когда босс зайдет в автобус, нам конец».

Он пришел и задал нам трепку: «Какого черта вы о себе возомнили?! Эти люди платят вам зарплату! Они приходят, чтобы смотреть на вас. Сейчас все быстро, нахер, вышли и расписались», – рассказал Эвра для Manchester United Podcast.

Патрис Эвра: «Фергюсон учил нас, что победа – это нормально. Брать АПЛ было чем-то обычным»