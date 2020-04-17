Ориги о чемпионстве «Ливерпуля»: «Будет больно остаться без титула, но сейчас безопасность важнее всего»

Нападающий высказался о том, что клуб может не получить титул чемпиона Англии, несмотря на 25-очковый отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити».

«Будет больно, если нам не удастся взять этот титул сейчас. Но в жизни есть вещи, которые невозможно контролировать.

Сейчас самое важное – это безопасность», – поделился мыслями бельгиец.

В Великобритании выявлено 187 143 случаев заражения коронавирусом. Скончались 28 487 человек. Из-за пандемии чемпионат Премьер-лиги приостановлен.