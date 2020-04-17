Мутко о расширении РПЛ до 18 команд: «Глупость, нам бы в 16 удержаться. Должны быть экономика и рост уровня жизни»

Бывший глава РФС Виталий Мутко раскритиковал возможное расширение до 18 команд.

«Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд – абсолютная глупость. Кем вы собрались расширять лигу? Это ненужные шараханья.

В целом, я – за, 18 клубов – оптимальное количество, должно быть больше игр. Но для этого нужны экономические предпосылки. Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры.

Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия. В этом вся проблема.

Расширяться нам рановато. Должна быть экономика, рост уровня жизни и так далее. Это же огромный труд, нужно этим заниматься», – сказал Мутко.

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

РПЛ – лига без целей. Расширение до 18 команд показало, как все криво