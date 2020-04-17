Агент Салаха о том, должен ли «Ливерпуль» продать игрока: «Он не упустил ни одной «Золотой бутсы» АПЛ. И он не центрфорвард»

Рами Аббас Исса, агент форварда , прокомментировал опрос Sky Sports о том, что должны сделать мерсисайдцы с игроком – оставить в команде или продать.

«В сезонах-2017/18 и 2018/19 Салах был лучшим бомбардиром команды в и Лиге чемпионов.

В этом сезоне Салах также забил больше всех в команде как в АПЛ, так и в ЛЧ.

После перехода в «Ливерпуль» в 2017-м Салах не упустил ни одной «Золотой бутсы» [АПЛ], при этом он не центрфорвард», – написал агент.

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