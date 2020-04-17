Эмери о вылете от «Барсы» с «ПСЖ»: «В той игре я бы поменял только судью»

Бывший тренер рассказал, что бы он хотел поменять в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2017 году.

После победы дома со счетом 4:0 парижане уступили на со счетом 1:6 и вылетели из турнира. Ответная игра была отмечена спорными судейскими решениями .

«Изучать можно очень многие детали той игры. Но если выбирать что-то одно, то я бы только заменил судью и все.

Я недавно посмотрел повтор той игры, потому что наткнулся на нее, переключая каналы. Посмотрел с 50-й по 82-ю минуту.

Мы уступали 0:3, отыграли один гол и затем имели выход один на один, когда пробил во вратаря. На не поставили чистый пенальти. И на 82-й минуте Ди Мария сфолил на , что привело к голу.

После этого я перестал смотреть. Тогда я увидел, что один из наших лидеров, которого мучили травмы весь сезон, уже просто цепляется за результат.

Возможно, мне стоило его заменить. Во время матчей бывают какие-то детали, обстоятельства, которые ты не замечаешь.

И еще один момент: футболисты «Барселоны», а особенно , регулярно падали в нашей штрафной площади и давили на арбитра, пока он не попал в их ловушку», – сказал Эмери.