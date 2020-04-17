Никлас Зюле: «Стану ли я одним из лучших центральных защитников мира, зависит только от меня»

Защитник «Баварии» высказался о футболисте Вирджиле ван Дейке, а также о своей игре.

«Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» в 27 лет и сделал шаг к тому, чтобы стать лучшим защитником мира. Сейчас он на вершине, ему чуть меньше 30 лет (28 – прим. Sports.ru).

У центрального защитника пик формы начинается в районе 25 лет. У него есть необходимый опыт и понимание игры, в то же время он находится в отличной физической форме.

Я хочу сделать следующий большой шаг в ближайшие два-три года. И когда люди говорят, что я один из лучших в мире, я счастлив. Это моя цель. Я буду усердно работать над собой, и только от меня будет зависеть, стану я одним из лучших центральных защитников мира или нет», – заявил Зюле.