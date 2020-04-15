Мэр Ливерпуля: «Лучше всего завершить сезон, а «Ливерпуль» объявить чемпионом»

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон считает, что сезон в следует завершить досрочно.

«Даже если матчи будут проводить без зрителей, многие люди могут собраться за пределами .

Не так много человек станут уважать наши слова. Многие придут отпраздновать. Даже если проводить матчи на нейтральной территории, люди будут собираться за пределами «Энфилда» и праздновать. Я понимаю озабоченность полиции, проблема правда существует.

Думаю, полиции было бы очень трудно контролировать дистанцию между людьми, особенно если они соберутся праздновать за пределами «Энфилда». Это было бы фарсом.

Нам трудно пытаться остановить собирающихся в парках людей, когда хорошая погода, особенно молодежь. Я боюсь, что люди просто проигнорируют наши слова. Мы просим Премьер-лигу и правительство принять во внимание наши опасения.

Я думаю, что лучше всего завершить сезон. Речь не только о «Ливерпуле». Эта команда явно выиграла лигу и заслуживает [трофей], они должны быть награждены званием чемпионов лиги.

Суть в том, что речь идет о здоровье, безопасности и жизни людей, и я думаю, что футбол здесь на втором месте», – сказал политик.

лидирует в АПЛ с отрывом в 25 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» есть матч в запасе.

Не все игроки АПЛ хотят доигрывать сезон: боятся за себя и родных, обижены на правительство