«Арсенал» предложил зафиксировать итоги РПЛ по результатам первого круга 

Тульский «Арсенал» выступил за фиксацию итогов чемпионата России по результатам первого круга.

Клуб из Тулы направил в письмо, в котором предложил вариант подведения итогов сезона в Премьер-лиге по результатам первого круга, сообщает журналист Сергей Егоров.

«Арсенал» считает, что при таком варианте спортивная составляющая будет соблюдена.

По итогам первого круга РПЛ лидером был (33 очка), за ним шли «Ростов» и (по 30 очков), следом – , и «Арсенал». Два последних места в таблице занимали «Ахмат» и «Сочи».

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу