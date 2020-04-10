Хавбек «Локо» Тугарев о зарплатах: «Не хотел обидеть врачей. Уважение им и низкий поклон»

Полузащитник пояснил свое высказывание о зарплатах врачей на фоне пандемии коронавируса.

Накануне игрок рассуждал насчет того, справедливо ли, что врачи зарабатывают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»: «Справедливо или нет — это не ко мне вопрос. Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет».

«Ни в коем случае не хотел обидеть врачей. Безумно благодарен, что они спасают наши жизни, это очень тяжелый труд. Они достойны уважения.

Подчеркиваю, что эта фраза вырвана из контекста. Я лишь хотел подчеркнуть, что футболисты зарабатывают деньги тяжелым трудом, ни у кого при этом не крадя. У каждого из нас была цель играть на больших стадионах, никто не думал о богатстве.

А врачам — большое уважение и низкий поклон», — сказал Тугарев.