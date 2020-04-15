Романцев о «Спартаке»: «Вижу клуб пятым-шестым. Не очень хорошо различаю игроков по фамилиям»

Бывший главный тренер поделился мнением о том, чего не хватает команде.

— Чего не хватает нынешнему «Спартаку», с вашей точки зрения, чтобы быть стабильно успешным — не на коротких отрезках, не в одном сезоне, а вдолгую?

— Мне кажется, «Спартак» находится чуть ниже, чем может и должен. Я вижу его пятым-шестым.

— говорит: «Не думаю, что Тиль, Крал, Понсе и Ларссон будут определять игровое лицо «Спартака» в ближайшие годы». Между тем речь идет о людях, купленных за большие деньги…

— Руководство формирует команду, исходя из собственного понимания футбола. У Димы Аленичева свое мнение, а Леонид Арнольдович Федун вправе считать совсем иначе. Кто из них прав, покажет турнирная таблица. В этом сезоне, в следующем и дальше.

— Тогда чисто тренерский вопрос: Крал, Гулиев, Тил, а также Умяров с Зобниным — можно ли не понимать, что все эти люди плюс-минус дублируют функции друг друга?

— Знаете, какая штука… Вот вы называете фамилии, а я ловлю себя на мысли, что половину из них просто не слышал, хотя смотрю футбол очень внимательно. Объясню почему.

На стадион я теперь хожу нечасто — один-два матча в сезоне, вряд ли больше. А телевизор смотрю с выключенным звуком, хотя среди комментаторов есть нормальные ребята. Перед началом матча оцениваю, конечно, составы, но когда начинается футбол, на первое место выходит общий рисунок игры. Этой привычке уже немало лет.

А оформилась она в тот прекрасный день, когда я услышал диалог двух комментаторов в прямом эфире. Еврокубковый матч, главный тренер делает замену. Один из наших: «Вот здесь Моуринью, конечно, ошибся. Нужно было не этого менять, а совсем другого». Второй: «Да-да, какая грубая оплошность! Недодумал Жозе. Было 4:1, а стало 4:2».

Вот так они Моуринью дружно осудили, рассказали, как должен был поступить настоящий тренер, помогли людям разобраться в ситуации. А мне — научиться правильно смотреть футбол: щелк — и тишина. Ты видишь игру такой, какая она есть на самом деле.

— Но на вопрос насчет «лишних» спартаковских людей вы все-таки не ответили.

— Почему же, ответил: я этих ребят по фамилиям не очень хорошо различаю, – сказал Романцев.