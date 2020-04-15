Экс-скаут «Локомотива»: «Просматривали Модрича, но за него просили 14-15 млн евро»

Бывший скаут и руководитель селекционной службы рассказал, что клуб в свое время интересовался .

«Модрича мы просматривали. И в играх за «Динамо», и вместе с Семиным, он тогда был президентом клуба, летали в Загреб на отборочный матч Евро-2008 Хорватия – Россия.

Посмотрели – понравился. Было видно – суперталантливый игрок. Но как только узнали, сколько за него хорваты хотят, вопрос сразу отпал.

просило порядка 14-15 миллионов. А наш рекорд – в 2008-м за 8 купили. И то перебор был.

Сами понимаете разницу. Мы просто не могли себе позволить такой трансфер. Так что даже торговаться по Модричу не имело смысла», – сказал Тищенко.