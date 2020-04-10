Тарасов о коронавирусе: «Наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире. Низкий поклон врачам»

Полузащитник высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете?

Важно оставаться дома и держать себя в руках.

Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили.

А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице...

И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другим графикам. Тут врачам, конечно, низкий поклон🙏🏻» – написал Тарасов.

В России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом. Скончались 867 человек.

Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу