Главный тренер «Севильи» высказался об условиях жизни футболистов.

«Это [подготовка к возобновлению сезона] не будет похоже на начало нормальной предсезонки после отпуска. Нам нужно будет поработать как минимум пять недель перед возобновлением соревнований.

Мало кто живет в домах с садом и бассейном. У многих футболистов квартиры в сто квадратных метров. Нельзя думать, что они будут готовы хотя бы на 20% от своих возможностей к возобновлению тренировок», – сказал Лопетеги.

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