Отступные тер Стегена – 180 млн евро. Вратарем «Барсы» интересуется «Бавария»

«Баварии», чтобы приобрести голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена, придется заплатить 180 млн евро.

Такова опция выкупа 27-летнего немца, прописанная в контракте с каталонцами, который рассчитан до июня 2022 года, сообщает Sport.es.

При этом рыночная цена тер Стегена составляет около 100 млн.

Ранее стало известно, что «Бавария» рассматривает возможность покупки тер Стегена на замену Мануэлю Нойеру, с которым не может договориться о новом соглашении.

, в свою очередь, пока также не согласовала с тер Стегеном продление контракта.