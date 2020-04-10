Кикнадзе о смерти Самохвалова: «Есть те, кто интерпретируют ситуацию неподобающим образом. Позор Селюку, позор Талалаеву»

Генеральный директор высказался о смерти защитника «Казанки», воспитанника железнодорожников .

«Сегодня тяжелый день, мы простились с Кешей Самохваловым. То, что произошло – огромная трагедия для его семьи, близких ему людей, болельщиков, для всего нашего клуба. В этот полный горечи момент утраты мы благодарим всех, кто нашел слова поддержки.

Но, к сожалению, сегодня есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и своих личных корыстных интересов пытаются интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом.

Не хочу разбирать, кто и что говорил. Скажу только: позор Селюку. Позор Талалаеву. Позор Моссаковскому», – заявил Кикнадзе.

Селюк о Самохвалове: «Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за 1,5 года – это чересчур много?»

Талалаев о смерти Самохвалова: «Все в «Локомотиве» знали, что у Кеши были проблемы с сердцем»

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год