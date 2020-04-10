Джон Терри: «Моуринью не называл «Ливерпуль». Он говорил: «Нельзя проиграть этим»

Бывший капитан «Челси» вспомнил о соперничестве «синих» и «Ливерпуля», когда лондонский клуб возглавлял , а мерсисайдцев – .

«Оба тренера придавали этому большое значение. Я помню, как Моуринью разговаривал с командой перед матчем с , когда мы уже стали чемпионами.

Вроде мы на 20-30 очков опережали «Ливерпуль», и Моуринью говорил: «Никак нельзя проиграть матч с этими».

Он даже не мог произнести слово «Ливерпуль». Он говорил: «Сегодня вы этим не проиграете, вы намного лучше, чем эти». До сих пор помню это», – рассказал Терри.

В свой первый приход в «Чесли» Моуринью возглавлял клуб с 2004 по 2007 год.

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