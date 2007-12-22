Калиниченко о президенте Украины: «Пускай хоть Микки Маус, главное, чтобы люди жили по-человечески»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

— Голосовали за Зеленского на выборах президента Украины?

— Больше, наверное, был против. Не то, чтобы я не верил тем словам, которые он говорит. По большому счету он ничего и не говорит.

Парадокс в том, что выиграл президент без предвыборной программы. Просто пошли против Порошенко — и это можно понять.

Я не был его сторонником, и вообще, к власти имущим я отношусь скептически во всем, особенно это касается стран СНГ. Люди явно не делают то, что должны, а занимаются своими насущными делами.

Фигура Зеленского в политике не совсем понятна. Люди дали ему карт-бланш, посмотрим, как он им воспользуется.

— Комик во главе страны — норма?

— Ничего плохого в этом не вижу. Норма — это когда граждане страны хорошо живут. А кто возглавляет страну? Пускай хоть Микки Маус. Главное, чтобы люди жили по-человечески.

Норма не в том, что юморист возглавляет страну или что один человек возглавляет страну двадцать лет. Мерило — уровень жизни.

На Украине президентом может стать любой, у кого есть доверие. Другое дело, что это завоеванное доверие нужно оправдать, а не разочаровывать людей.

— Слуцкий открыто говорит, что ему не все нравится в нашей стране, а его сын смотрит Навального. У вас есть свое отношение в власти в России?

— Не отношусь к нему никак. Да, живу здесь, но я законопослушный гражданин, и на этом все. Правительство есть, оно ваше, вы его выбрали, а я живу в качестве приезжего, хоть и приехал в Россию давным-давно.

Не скажу, что переживаю за положение дел в России, но слежу, по сторонам оглядываюсь. Я гражданин Украины и могу в этой стране выбирать президента и парламент, в России — нет.

Но оценивать имею право. Хотя многие россияне, когда я это начинаю делать, сразу же вспоминают мою национальность. Вот и все, что нужно знать о моем отношении к политике в России.

— Где комфортнее жить — в России или на Украине?

— Мне без разницы, где жить, главное — чтобы рядом были люди, на которых я могу положиться, и семья. Ну и конечно, чтобы было, на что жить. Как без этого? – сказал Калиниченко.