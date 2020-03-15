Лунев о мечте играть в топ-лиге Европы: «Буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда»

Вратарь рассказал о своей цели.

«У меня есть детская мечта — играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого футбола, от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому.

Я стараюсь и буду стараться еще больше, буду рвать жопу, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев.

На данный момент доволен карьерой, но недоволен собой, поскольку знаю, что могу играть лучше, быть быстрее, выше, сильнее», – сказал Лунев в интервью YouTube-каналу «Честность — не порок».