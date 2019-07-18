Нобель Арустамян: «Азмун в «Лацио» – это не слухи. Агент Рамадани предлагает его клубам»

Комментатор Нобель Арустамян высказался о возможном переходе нападающего в «Лацио».

– «Лацио» в поисках нападающего, и про Сердара Азмуна – это не слухи. Это реальная работа агента Фали Рамадани, который занимается Азмуном.

- А Азмун и «Наполи» – этот вариант тоже жизнеспособен?

– Да. Там есть агент Рамадани, который делал крутые сделки в Англии и Италии. Насколько я понимаю, он из Албании.

У него есть авторизация в России, видимо, на дела Азмуна, и он просто предлагает его клубам. У него великолепные отношения с «Наполи», с . Он пошел предлагать игрока по первым командами, которые хорошо знает.

Но с Азмуном тяжелее – у него длинный контракт, есть великолепная репутация в «Зените», и его любят боссы клуба, он играет полезную роль.

«Зенит» научился продавать игроков за много денег и не захочет отдавать Азмуна за небольшие деньги. И я слабо представляю, что в Италии после коронавируса найдутся команды, кроме «Ювентуса» и «Интера», которые будут готовы платить.

Речь о сумме более 30 млн евро – дешевле Азмуна вряд ли продадут, – сказал Арустамян.