Уэйн Руни: «У «Ливерпуля» лучшая атака в мире, и мне больно это признавать»

Форвард «Дерби» Уэйн Руни поделился мнением о линии нападения .

«Завершение атак зачастую зависит от слаженной работы впереди, и атакующее трио «Ливерпуля» идеальный тому пример.

Салах и обеспечивают глубину, вынуждая соперника отступать к своей штрафной.

Это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются – и вдруг двое других игроков на невероятной скорости смещаются по диагонали и атакуют зону.

Это напоминает мне, как играла «Рома», когда Тотти исполнял роль «десятки», а в штрафную врывались два быстрых вингера.

Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» обладает лучшей атакой в мире на данный момент», – написал Руни в The Times.