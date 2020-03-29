Уэйн Руни: «У «Ливерпуля» лучшая атака в мире, и мне больно это признавать»

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Форвард «Дерби» Уэйн Руни поделился мнением о линии нападения «Ливерпуля».

«Завершение атак зачастую зависит от слаженной работы впереди, и атакующее трио «Ливерпуля» идеальный тому пример.

Салах и Садьо Мане обеспечивают глубину, вынуждая соперника отступать к своей штрафной.

Это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются – и вдруг двое других игроков на невероятной скорости смещаются по диагонали и атакуют зону.

Это напоминает мне, как играла «Рома», когда Тотти исполнял роль «десятки», а в штрафную врывались два быстрых вингера.

Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» обладает лучшей атакой в мире на данный момент», – написал Руни в The Times.

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