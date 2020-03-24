Лорис Кариус: «Я получил сотрясение после удара Рамоса в финале ЛЧ. В мой адрес было слишком много злобы»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус рассказал об угрозах, которых получал после ошибок, допущенных в финале Лиги чемпионов 2018 года между и «Реалом» (1:3).

- После поражения в финале Лиги чемпионов против вас буквально изводили, и вы до сих пор получаете оскорбления...

– Поверьте мне: я многому научился благодаря той ситуации. Оглядываясь назад, могу сказать, что должен был более агрессивно вести себя в публичном пространстве.

После удара от я получил сотрясение, у меня было ограничено пространственное зрение. Это было установлено в исследовании одного из лучших специалистов мира в области работы мозга.

Как минимум я был счастлив узнать, что произошло в той игре. Я не хотел объявлять об этом публично. Когда результат был опубликован, в мой адрес было направлено много злобы и оскорблений. Часто это било ниже пояса.

Я никогда не использовал это как оправдание. Но не могу понять, когда люди смеются над человеком, который серьезно повредил голову.

- Что же приходится переносить футболистам на самом деле?

– В сети по отношению к игрокам очень враждебно настроены. Если прочитать каждое полученное сообщение, то ты не сможешь спать два дня. Это безумие.

Люди прикрываются анонимностью, серьезно оскорбляя других, унижают окружающих и превращаются в расистов.

- Что для вас предел?

– Я не могу винить фанатов, если они освистывают игрока. Ты платишь деньги за билет и имеешь право чувствовать себя не до конца удовлетворенным.

Если начинают поступать личные оскорбления или смертельные угрозы, то грань пересечена, – сказал Кариус.

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