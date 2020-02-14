Бенитес, Почеттино, Аллегри и Фавр – в шорт-листе новых владельцев «Ньюкасла» (ESPN)

Будущие владельцы «Ньюкасла» планируют найти для команды нового главного тренера.
У действующего тренера Стива Брюса, будет возможность доказать свой уровень, но новые владельцы рассчитывают со следующего сезона привлечь специалиста более высокого уровня.
Они прорабатывают кандидатуры четырех специалистов: Маурисио Почеттино, Массимилиано Аллегри, Рафаэля Бенитеса и Люсьена Фавра (последние два сейчас работают в «Далянь Про» и «Боруссии» Дортмунд соответственно).
Новое руководство клуба полагает, что они могут сделать предложение и представить проект, чтобы привлечь любую из своих целей, как это сделал «Эвертон» с Карло Анчелотти. Главной целью является Почеттино.
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