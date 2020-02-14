Бенитес, Почеттино, Аллегри и Фавр – в шорт-листе новых владельцев «Ньюкасла» (ESPN)

Будущие владельцы планируют найти для команды нового главного тренера.

У действующего тренера , будет возможность доказать свой уровень, но новые владельцы рассчитывают со следующего сезона привлечь специалиста более высокого уровня.

Они прорабатывают кандидатуры четырех специалистов: , , и (последние два сейчас работают в «Далянь Про» и Дортмунд соответственно).

Новое руководство клуба полагает, что они могут сделать предложение и представить проект, чтобы привлечь любую из своих целей, как это сделал с . Главной целью является Почеттино.

Саудовская Аравия пришла в АПЛ, выкупив «Ньюкасл» у бизнесмена Эшли. Он мечтал избавиться от клуба все 13 лет