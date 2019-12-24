Насри о сборной Франции: «Много кумовства. Не понимаю, почему Бензема не поехал на ЧМ-2018»

Теги Хатем Бен-Арфа Карим Бензема Самир Насри Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Андерлехт высшая лига Бельгия Вальядолид Футбол

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции.

«Есть 200 миллионов футболистов, которые не очень хорошо играют в отборе, но их все равно вызывают каждый раз. Все зависит от того, кто занимает пост главного тренера. Многие специалисты делают то, о чем пишет газета L’Equipe. Много кумовства, критерии меняются.

Раньше нужно было хорошо играть за клуб. Теперь это не так.

Я не понимаю, почему Бензема не поехал на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Не понимаю, почему меня не вызвали на чемпионат мира в 2014-м. Покажите мне игрока, который счастлив сидеть на замене. Не понимаю, почему Хатем Бен-Арфа не поехал на Евро-2016 после такого сезона в «Ницце».

Я рад, что в 2018-м сборная выиграла чемпионат мира. Но в команде есть трещины. Можно составить три сборных очень и очень хорошего уровня. Поставьте Гвардиолу в сборную Франции и увидите, как они будут играть. Мы отлично проведем время.

Я имею право выражать свое недовольство. Но они заслужили титул чемпионов мира, команда играла хорошо», – сказал Насри.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья