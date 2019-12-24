Насри о сборной Франции: «Много кумовства. Не понимаю, почему Бензема не поехал на ЧМ-2018»

Полузащитник выразил недовольство принципами формирования состава сборной Франции.

«Есть 200 миллионов футболистов, которые не очень хорошо играют в отборе, но их все равно вызывают каждый раз. Все зависит от того, кто занимает пост главного тренера. Многие специалисты делают то, о чем пишет газета L’Equipe. Много кумовства, критерии меняются.

Раньше нужно было хорошо играть за клуб. Теперь это не так.

Я не понимаю, почему Бензема не поехал на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года. Не понимаю, почему меня не вызвали на чемпионат мира в 2014-м. Покажите мне игрока, который счастлив сидеть на замене. Не понимаю, почему не поехал на Евро-2016 после такого сезона в «Ницце».

Я рад, что в 2018-м сборная выиграла чемпионат мира. Но в команде есть трещины. Можно составить три сборных очень и очень хорошего уровня. Поставьте Гвардиолу в сборную Франции и увидите, как они будут играть. Мы отлично проведем время.

Я имею право выражать свое недовольство. Но они заслужили титул чемпионов мира, команда играла хорошо», – сказал Насри.