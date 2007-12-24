Самир Насри: «Салах гонится за голами и статистикой. Предпочел бы играть с Марезом»

Полузащитник «Андерлехта» Самир Насри, игравший за «Арсенал» и «Манчестер Сити», сравнил нападающего Мохамеда Салаха с хавбеком «горожан» Риядом Марезом.

«Если выбирать между Марезом и Салахом, я бы предпочел играть с Риядом. Он алжирец, мне также нравится его стиль игры.

Марез — командный игрок, в то время как Салах больше индивидуалист. Он стремится только забивать. Я не скажу, что Салах эгоистичен, но он гонится за голами и статистикой. С Марезом же можно обыграться. Это футболист, рядом с которым можно развиваться», – заявил Насри.