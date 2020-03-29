«Наполи» может подписать Икарди, «Ювентус» – Милика

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«Наполи» возобновил интерес к форварду «ПСЖ» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «Интеру».

Неаполитанцы хотели приобрести аргентинца еще год назад, а теперь попытаются сделать это предстоящим летом, сообщает FC Inter News.

Сам Икарди не прочь вернуться в Серию А, где на него также претендует «Ювентус».

Если Икарди перейдет в «Наполи», то туринский клуб может купить нападающего неаполитанцев Аркадиуша Милика.

По данным Sport Mediaset, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри предпочел бы видеть в команде именно поляка, а не аргентинца.

Статистику Икарди можно найти здесь, Милика – здесь.

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