Широков о чемпионате Беларуси: «Если бы в Англии РПЛ транслировали, наверное, тоже сказали бы: «Без слез не взглянешь»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об уровне чемпионата Беларуси.

– Какими глазами смотрите чемпионат Беларуси? Некоторые хвалят, а кто-то говорит, что без слез это невозможно смотреть.

– Люди играют так, как могут. У нас у самих что, выдающийся чемпионат? ​ Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: «Зачем их показывают? Без слез не взглянешь».

Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности.

– К тому же белорусы у нас теперь не считаются легионерами.

– Думаю, это больше касается ком­анд из второй восьмерки РПЛ или клубов ФНЛ. Но не уверен, что белорусы поедут в ФНЛ. У них не хуже уровень в высшем дивизионе.

В Беларуси они могут попасть в еврокубки, а в ФНЛ вряд ли это можно сделать. Ведущих игроков можно рассматривать как возможность укрепления российских команд, – заявил Широков.