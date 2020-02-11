Моссаковский о критике чемпионата Беларуси: «Сутормин забыл, в какой футбол и на каком стадионе играл его «Оренбург»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался в адрес российских футбольных деятелей, критикующих уровень чемпионата Беларуси.

«Пнуть чемпионат Беларуси постепенно становится мейнстримом.

Все говорится свысока, с позиции превосходства. То, что РПЛ зрелищнее и мастеровитее белорусской лиги, вопросов не вызывает. У нас и стадионы лучше, и клубы богаче. Но так же вопросов не вызывает, например, превосходство над РПЛ чемпионатов Англии, Италии, Испании.

Помните, в марте был период, когда у нас еще играли, а там уже нет? И «вынуждены» были смотреть. Не уверен, что представляю себе, как бывший президент FA или испанской федерации называет порнухой, например, игру «Сочи» и . Возможно, конечно, но есть сомнения.

Нет, конечно, снисходительные и высокомерное отношение к нашему чемпионату не раз сквозило в высказываниях футбольных деятелей из Европы, и каждый раз это вызывало жгучую обиду у нас в футбольных кругах. И это история не про уровень чемпионата Беларуси, а про то, как коротка человеческая память.

В частности, память , который уже и забыл, в какой футбол и на каком стадионе играл, например, его «Оренбург». И что можно было сказать по этому поводу. А ведь кто-то помнит», – написал Моссаковский.

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