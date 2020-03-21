Клубы АПЛ хотят доиграть сезон до 30 июня, чтобы игроки с истекающими контрактами не ушли до завершения чемпионата

Руководители клубов английской Премьер-лиги проведут в пятницу очередную встречу по поводу возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Большинство клубов АПЛ склоняется к мнению, что чемпионат нужно успеть доиграть до 30 июня – именно в этот день истекают сроки контрактов и аренд у некоторых футболистов.

Несмотря на то, что ФИФА рекомендовала продлить такие соглашения до конца турниров, руководители клубов АПЛ опасаются, что, если сезон затянется до июля-августа, игроки покинут клубы до завершения чемпионата.

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