Сетьен о досрочном завершении сезона: «Не хотелось бы стать чемпионом таким образом»

Главный тренер «Барселоны» высказался о возможном досрочном завершении сезона Ла Лиги, приостановленного из-за коронавируса.

О признании «Барселоны» чемпионом в случае досрочного завершения сезона

«Это было бы логично. Но на нашем месте могла быть другая команда. Я бы не хотел, чтобы мы стали чемпионами таким образом. Радость от такого чемпионства была бы не той».

О возобновлении сезона без зрителей

«Почти наверняка так и будет. Пока не разработана вакцина, другого варианта нет. Но реальность такова, что все мы хотим играть, даже без зрителей, и это немного грустно», – сказал Сетьен в интервью Cadena Ser.

«Барса», «Реал», «Севилья» и «Сосьедад» попадут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно закончит сезон