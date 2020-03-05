Радимов об интересе «Лацио» к Дзюбе: «Если летом не рискнет, за границу уже не уедет»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе «Лацио» к форварду петербуржцев Артему Дзюбе.

– Как отреагировали на новость об интересе к Дзюбе?

– Если «Сельта» пригласила Смолова, то почему бы «Лацио» не взять Дзюбу? Команда крепкая, играющая, между прочим, идет на втором месте, лишь на очко отставая от «Ювентуса».

– Потянет там Дзюба?

– Думаю, «Лацио» он бы пригодился. Конечно, в Италии придется доказывать все с нуля. Но у Дзюбы есть опыт, здоровье, с мотивацией порядок. Года два на высоком уровне может спокойно поиграть. Дальше будет сложнее.

– Для Артема, которому августе стукнет 32, это последний шанс перебраться в Европу?

– Да, сейчас или никогда. Если летом не рискнет, за границу уже не уедет. Имею в виду топ-лигу, а не Китай или США. Правда, Дзюба и нужен, он лидер команды, такого игрока терять никто не хочет, – сказал Радимов.

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