Александр Кержаков: «Если государство призывает к карантину, то должно компенсировать все затраты»

Экс-форвард Александр Кержаков оценил действия властей в период пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы все минимизировать.

Самоизоляция – единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьезной ситуации с вирусом, нужно сесть на жесткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты.

Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально», — сказал Кержаков.

По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусом. Скончались 148 человек.