Акинфеев о шашлыках в парках: «Это немного испугало. Несколько тысяч могут заразить сотни тысяч»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу режима самоизоляции в России из-за коронавируса.
«Самоизоляция – это очень важная история. Главное, чтобы люди понимали, что это очень нужно.
Когда я увидел видео из парков, куда поломились жарить шашлыки, это немного испугало. Несколько тысяч вышло, и эти несколько тысяч могут заразить сотни тысяч.
Думаю, что в скором времени футбола точно ждать не придется. Все знают, что каникулы до 1 мая, но примерно понимаем, что это не предел и все будет продолжаться до лета.
Будем надеяться, что вся эта история рано или поздно закончится», – сказал Акинфеев.
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