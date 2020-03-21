«Тоттенхэм» может получить за нейминг стадиона 250 млн фунтов от Amazon

Компания Amazon заинтересована в сотрудничестве с «Тоттенхэмом».

Американцы могут стать спонсорами лондонского клуба в обмен на нейминг стадиона, сообщает Daily Mail.

Президент Дэниэл Леви, в свою очередь, готов продать права на название арены на 10 лет за 25 млн фунтов в год.

В настоящее время Amazon снимает документальный фильм о «Тоттенхэме», однако Nike также заинтересован в сделке со «шпорами».

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!