«Тоттенхэм» может получить за нейминг стадиона 250 млн фунтов от Amazon

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Компания Amazon заинтересована в сотрудничестве с «Тоттенхэмом».

Американцы могут стать спонсорами лондонского клуба в обмен на нейминг стадиона, сообщает Daily Mail.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви, в свою очередь, готов продать права на название арены на 10 лет за 25 млн фунтов в год.

В настоящее время Amazon снимает документальный фильм о «Тоттенхэме», однако Nike также заинтересован в сделке со «шпорами».

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