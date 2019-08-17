Йиранек о Кадырове: «Улыбчивый и коммуникабельный. Пару раз пихал нам в раздевалке»

Защитник рассказал о том, какое впечатление оставил глава Чеченской Республики и почетный президент Рамзан Кадыров.

– часто дарил подарки футболистам. Вам ничего не дарил?

– Нет-нет. Было такое, что, когда играли с большими командами, тот, кто забил победный гол, мог получить машину.

У нас в то время Рыбус получил, потому что забил два гола ЦСКА. Я ничего не получил – голов особо не забивал!

– Кадыров врывался в раздевалку и предъявлял претензии игрокам?

– Пару раз заходил и пихал, такое было. Если они [руководители] хотят так взбодрить команду – это нормально.

Но в целом Кадыров мне запомнился как улыбчивый и коммуникабельный человек.

У нас была первая встреча, когда я подписывал контракт, и как раз дома была кубковая игра.

Мы там встретились в ложе, и Кадыров мне очень понравился как человек – улыбчивый, коммуникабельный. Не было мыслей никогда о том, что он жесткий и плохой, – сказал Йиранек.