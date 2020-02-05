«Пеп превосходит оппонентов в мышлении и тактике». Клаудио Писарро о Гвардиоле

Форвард «Вердера» Клаудио Писарро поделился впечатлениями от работы с Пепом Гвардиолой в «Баварии» и с – в «Челси».

«К сожалению, с Моуринью я успел поработать лишь три месяца, но и за это время смог убедиться, насколько он хорош как тренер и как сильно он поддерживает игроков.

Гвардиола впечатляет своей аналитической работой. Он знает досконально, до мельчайших деталей, на каких игроков может рассчитывать и как использовать их в нужный момент.

Пеп расширил мои горизонты, у него абсолютно иное видение футбола, чем у других тренеров. Он всегда превосходит оппонентов в плане мышления и тактики. Пеп – лучший из всех тренеров, с кем я работал», – сказал перуанец.