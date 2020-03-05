Черданцев о Параде Победы: «Нужно подходить с головой. Салют в честь взятия Братиславы, когда люди сидят по домам, – это перебор»

Комментатор и ведущий Георгий Черданцев высказался о проведении праздничных мероприятий во время режима самоизоляции в России.

– Как ты считаешь, в этом году нужно проводить Парад Победы?

– Так, следующий вопрос. Не знаю, Маш, послушай, это такой же вопрос, как футбол без зрителей. Парад можно показать по телевизору красиво, просто это вопрос собирания людей на трибунах, вот и все. Это же тоже история, которую надо красиво показать.

Для меня это всегда был интимный, семейный праздник, праздник моего деда. Конечно, в эту дату должен быть праздник в любом случае, но нужно все время думать головой. То есть устраивать салют в честь взятия Братиславы, когда люди сидят по домам и им как бы не до салюта, – это перебор. Ко всему нужно подходить с головой. Если из этого устраивать вот это с литаврами, с трубами и так далее, наверное, это будет выглядеть не совсем уместно.

Но я очень надеюсь, что до конца апреля ситуация стабилизируется. Я тоже в свободное время изучаю интернет, смотрю информацию на иностранных языках. И, в принципе, все графики показывают, что в Европе и в России все должно идти по китайскому сценарию, два месяца, тьфу-тьфу-тьфу, вся эта канитель должна как-то устаканиться. Поэтому я думаю, что 9 мая всем нам будет уже до праздника, – сказал Черданцев в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

Напомним, что 4 апреля в Москве состоялся салют в честь 75-летия взятия Братиславы советскими войсками во время Великой Отечественной войны.