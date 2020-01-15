«Арсенал» готов продать Обамеянга за 55 млн евро. «Барселона» хочет сбить цену

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Барселоне».

По информации Diario Sport, лондонцы хотят выручить от продажи габонского футболиста минимум 55 миллионов евро. В «Барсе» рассчитывают сбить цену в ходе переговоров.

Каталонцы общались с окружением Обамеянга еще в конце января, но получили отказ от «Арсенала».

Впрочем, представители игрока дали понять «Барселоне», что готовы потянуть переговоры о контракте с лондонцами (срок соглашения истекает летом 2021 года), чтобы «Арсенал» согласился его продать.

Англичане могут быть вынуждены его продать из-за непопадания в Лигу чемпионов. Кандидатура Обамеянга одобрена руководством «Барселоны».